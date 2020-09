Coronazomer: Kajakken

Op vakantie gaan wij zelden. Wij, mijn zoon Ramses en ik, zijn meer dagjesmensen. We plukken de dag. Eind maart hebben we kajaks gekocht waarmee we 1 á 2 x per week een paar uurtjes op het water zitten. Tussen 15 en 25 graden, droog weer en zeker geen onweer in de lucht. Favoriet is de Biesbosch, aan de buitenrand. We willen rust, en dan moet je gewoon dobberend je boterham kunnen eten. Meestal zijn wij de enigen op het water. Heerlijk rustig. Daar waar toeristen bootjes huren vinden wij het veel te druk. Je moet dan veel te veel op het ’verkeer’ letten. Voor ons is kajakken ontspanning maar ook gezond sporten in de buitenlucht. We zullen zien hoelang we ’t seizoen kunnen rekken.

Sija de Jong

