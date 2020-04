Voor de bewoners die op de gesloten afdeling wonen, hebben ze in samenwerking met de gemeente een afgesloten tuin kunnen realiseren om de bewoners toch van de zon te laten genieten. Deze tuin is aangelegd door Rob Blom Tuinen en Meko Hulsebosch heeft een vrachtwagen vol met bollen gedoneerd. Top! Ook een bedankje voor de omwonenden, voor hun begrip, want iedereen vindt het fijn om even buiten te kunnen zijn.

Ramona Driehuis, Nieuw Vennep