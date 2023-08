Bekijk ook: Onbemande Indiase verkenner begint ritje over de maan

Na de VS, China en de Sovjet-Unie is ook India erin geslaagd succesvol op de maan te landen voor allerlei onderzoek. Japan wil ook een poging gaan wagen. Al eerder was al eens een maanlander gecrasht, de wrakstukken blijven achter. Als landen de handen ineen slaan en de ervaringen delen, zijn er minder maanmissies nodig. Het geld kan dan beter besteed worden om de aarde leefbaarder te maken.

Robert Castricum, Beverwijk