’Nederland op slot met Timmermans’

Beoogd D66-leider Rob Jetten heeft al een oogje op een post als minister en heeft al gezegd dat iedereen erop achteruit kan gaan, maar dat het volk ervooruit op gaat. Dat doet mij denken aan communisme en dat is nu precies van waaruit GroenLinks ook is onstaan. Mensen, kies in november met verstand.

Alex Hendriks, Steenokkerzeel (Blg)