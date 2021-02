’Het grote geld ondermijnt voetbal’

Voetbal is een sport voor en van het volk en dit soort exorbitante salarissen maakt het voor de gewone man haast onmogelijk om een kaartje te bemachtigen, omdat de salariskosten worden verrekend in de ticketprijs. Daarnaast is voetbal een teamsport waarbij zelfs de beste speler ter wereld afhankelijk is van de prestaties van zijn medespelers. Tot slot is voetbal een spel dat staat voor samenwerken, teamspirit, beleving, sportiviteit en plezier. Het grote geld en de enorme commerciële belangen die ermee gemoeid zijn, ondermijnen deze voetbalwaarden!

Bas Overmars, Amsterdam