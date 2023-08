Boeuf betekend meen ik ’koe’ en ’viande’ betekent ’vlees’ meen ik. Tot zover heb ik de goede bouillon, maar in een paars balkje staat: ’sans extrait de levure’. Ik vraag aan een meisje dat bij de kaas bezig is: ’Kent u Frans? Kunt u lezen wat hier staat?’, terwijl ik het pakje omhoog houd. Ze kijkt naar het pakje en zegt: ’Er staat zonder gist extract’. ’Handig als je talen kunt’, zeg ik en bedank haar. Later zegt ze: Kijk het staat hier ook in het Nederlands: ’Zonder gist extract’. Dat was voor mij echter onleesbaar.

Maarten van Bommel

