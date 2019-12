Een grotere tegenstelling was niet denkbaar vorige week: aan de ene kant gedupeerde ouders in de Tweede Kamer die jarenlang de duimschroeven aangedraaid kregen om hun terecht ontvangen toeslagen terug te betalen en aan de andere kant een Tweede Kamerlid dat mokt omdat hij een ónterecht ontvangen toeslag moet inleveren. Tja, het kan verkeren in de Tweede Kamer.