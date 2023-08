’Zien piloten ze vliegen?’

We worden al tientallen jaren geconfronteerd met ufo’s. Unidentified flying objects. Veel van die verhalen komen van piloten. Vooral Amerikaanse piloten zien ’ze vaak vliegen’. Ufo’s dan wel te verstaan. Niemand kan ook maar verklaren wat ze nu eigenlijk gezien hebben, noch waar ze vandaan komen. Ufo's blijven dan ook met raadsels omgeven. Buitenaards? Het zou zo maar kunnen. We zullen in het grote heelal toch niet de enige planeet zijn waar leven te vinden is? Tóch?

Jan Muijs, Tilburg