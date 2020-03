Brief 3 ’Horeca belangrijk voor samenleving’

Minister Wiebes werd hier over geinterviewd. Als antwoord gaf hij: ze hebben een vrij beroep, daar hebben ze voor gekozen, dus ze lopen risico. Maar ik vind dat deze bedrijven en hun personeel steun nodig hebben. Deze bedrijven zijn nodig in onze samenleving. Zij zorgen voor werkgelegenheid. De overheid had eerder moeten anticiperen op de sluiting van de horeca in België, waardoor Zeeland werd overspoeld met Belgische horecatoeristen. Dit toerisme werd als aanleiding gegeven voor de sluiting van de horeca hier.

