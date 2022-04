Premium Het beste van De Telegraaf

Column Marianne Zwagerman Liegen en draaien is hier belangrijker dan beschikken over vakkennis

Door Marianne Zwagerman

Het liegen. Het ermee wegkomen. Volksvertegenwoordigers die zich opstellen als woordvoerders van de regering. Een hele dag vergaderen in de Tweede kamer over 100 miljoen euro verkwanseld belastinggeld omdat we Sywert nu eenmaal van tv kennen terwijl je niemand hoort over de miljarden die elk jaar worden verspild aan mensen die zo slim zijn geruisloos te incasseren in plaats van in talkshows te gaan zitten.