’Wapenleveranties niet openbaar maken’

Logisch, want de vijand kan elke informatie tegen je gebruiken. Rutte zegt in het openbaar pantservoertuigen aan Oekraïne te zullen leveren. Ollongren bracht in het nieuws, dat ze Stinger-lraketten ter beschikking stelde. Nederland wordt zo onnodig betrokken bij de oorlog in Oekraïne met alle gevaren van dien. Een aanval van Rusland op het Binnenhof in Den Haag is niet meer uitgesloten. Wat gebeurd is, is gebeurd. Vanaf heden moeten politici een slot op hun mond doen, als het gaat om wapenleveranties.

E.L.Dobber, Lelystad