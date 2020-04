’Als dank een fiks hogere huur’

Het kabinet bedankt het zorgpersoneel, de politie, leerkrachten, vakkenvullers..., kortom allen die de boel nu draaiende houden voor hun bijzondere inspanning in deze coronacrisis. Men heeft ook al een cadeau voor deze mensen: per 1 juli een fikse huurverhoging tot maximaal 6,6% in de sociale sector en voor de vrije markt geldt zelfs geen maximum.

Je moet maar durven! Kabinet, doe een huurverlaging voor alle sectoren. Maak daar eens een noodwet van! Dan geef je echt steun, ben je betrouwbaar en kom je op voor de keihard werkende burgers die ons land in deze crisistijd draaiende houden en straks als dank met die huurverhoging zitten.

L. van den Hemel,

Middelburg