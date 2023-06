Zelden zit journalist aan de koninklijke dis

Het is dinsdagavond even over achten als een dierbare vriend me een berichtje stuurt. ’Smaakt het?’, vraagt hij. Ik kijk om me heen. Is hij toevallig ook in Brussel, waar ik ben voor het staatsbezoek van koning en koningin? Maar ik zie de vriend niet. Ik vraag waar hij op doelt en dan stuurt hij een foto van het menu dat die avond op kasteel Laken wordt opgediend tijdens het staatsbanket.