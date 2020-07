Brief 3 ’Bouw bajes wereld op z’n kop’

Dit is echt de wereld op z’n kop want er zijn meerdere gevangeniscomplexen gesloten die leeg staan, maar onze regering laat in Zeeland voor 52 miljoen euro een geheel nieuw complex bouwen. Hoe gek zijn zij eigenlijk in Den Haag? En er is niemand die tegengas geeft? Zo gaan wij met z’n allen naar de knoppen hier.

T. Berkhout, Ede

