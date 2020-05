Brief 1 ’China bakermat virussen’

China is nu in korte tijd de bakermat geweest voor twee gevaarlijke virussen (SARS en nu het Wuhan-virus, dat door politieke druk van uw land door de WHO Covid-19 genoemd is). Het is me een raadsel, waarom die oorspronkelijke benaming zo kritisch wordt bezien, we spreken ook over de Spaanse griep en later de Mexikaanse griep, omdat het virus daar de oorsprong had.

Het wordt tijd, dat China de mogelijke bron van infecties, de wetmarkets,verbiedt. Tenminste als China zich wil tonen als een betrouwbare partner, hetgeen meer is dan een leverancier van goedkope producten. Ik beschuldig het land niet van complotten, maar wel van verregaande nalatigheid in het vroegtijdig detecteren en bekendmaken van een epidemie. Klokkenluiders werden de mond gesnoerd.

Pas als uw land, m.n. uw regering, toont door openheid en daden, dat men oog heeft voor een globale verantwoordelijkheid, kan China wereldaanzien verkrijgen. Tot dan blijft het een dominantie zoekende wereldmacht.

Willem Boomsluiter, Roermond

