Uitslag Stelling: Liever lagere lasten

Veelgehoord geluid: „Geleend geld moet worden terugbetaald, laat ze eerst de huidige problemen oplossen en de lasten voor de burgers terugbrengen.” Onder zowel voor- als tegenstanders bestaat het idee dat ’de gewone burger’ uiteindelijk weinig baat zal hebben bij de injectie, die bestemd is voor investeringen die ’bijdragen aan de structuur van de economie’ zoals onderwijs, innovatie en infrastructuur. „ Wanneer gaan nou eens gewoon de lonen omhoog,” vraagt een respondent zich af. ,,Volgens mij is dát goed voor de economie. Ik kan nauwelijks normaal de boodschappen doen of kleding kopen, laat staan een nieuwe wasmachine, doordat ik flexwerker ben. Pak die constructies eens aan. Een ander: „Het zou fijn zijn als de burgers nu eindelijk het beloofde ’zoet’ eens gaan krijgen. Dat wordt ons al jaren toegezegd.” En: „De armoede groeit alleen maar. Extra geld lenen omdat de rente laag is? En als dat straks afgelost moet worden, mogen wij er zeker weer aan bijdragen?”

„De ’melkkoe’ van de overheid gaat nog eens een keer zure melk geven”, stelt een andere deelnemer die tegen de miljardeninjectie is. „Bedrijvigheid levert werkgelegenheid en dus geld op”, gelooft een voorstander van een miljardenfonds. Ook een andere respondent is niet per se tégen, maar vindt dat de burger er zo snel mogelijk van moet profiteren. „Op de lange termijn zal dit ons land goed doen, maar voor die tijd is het zaak om meer bruggen te bouwen waar het toenemend aantal daklozen onder kan slapen. Als je het lage btw-tarief verhoogt en dan een injectie nodig hebt om dat te compenseren, doe je iets fout!”

87 Procent van de stemmers is het erover eens dat een pot met geld voor de toekomst niet volstaat en er ook snel lastenverlichting moet komen. „Na tien jaar zal dit plan ons vast allemaal geld opleveren maar niet op korte termijn. De middenklasse en de gepensioneerden moeten nú gecompenseerd worden voor de kostenverhogingen van de afgelopen jaren”, stelt een respondent.

De meerderheid (56%) snapt dat het kabinet bij de investeringen wil focussen op infrastructuur, onderwijs en innovatie. Immers, dat moet er voor zorgen dat onze economie ook in de toekomst stabiel blijft en zelfs kan blijven groeien. „Investeringen in onderwijs en ov-infrastructuur, het zal er toch een keer van moeten komen. Dan kun je beter door de zure appel heen bijten nu de rente negatief is, dan wachten tot het echt moet met het risico dat de rente weer hoger is”, stelt iemand. „Door het nu te doen kost het de belastingbetaler uiteindelijk minder”, gelooft een ander.

Het komt erop aan dat het kabinet dit goed aan gaat aanpakken, vinden de deelnemers. „Overal een beetje geld naartoe helpt niks. Keuzes maken en dan echt investeren helpt wel.”

„Het idee is leuk maar in de praktijk zal er weer weinig van terecht komen”, klinkt het echter ook somber. „Veel van het geld zal weer wel verspild worden aan overleg, gelobby, heidesessies en vooral peperdure adviesbureaus. Dan is het beter de staatsschuld af te bouwen. Zodra die 0 is kun je geld aan dit soort plannen gaan uitgeven.”