Uitslag Stelling: ’Stop met al die toeslagen’

Een aantal respondenten gelooft dat deze cadeautjes er zijn om kiezers te paaien. „De afgelopen jaren is het kabinet blind geweest voor alle vormen van armoede en nu komen de verkiezingen eraan.” Bijna alle stemmers vinden dat de middeninkomens ontbreken in dit verhaal. Ook vinden ze dat te veel de nadruk op gezinnen ligt. Twee derde vindt niet dat bij armoedebestrijding kinderen centraal moeten staan. Een respondent: „Hoe moet het met mensen zonder kinderen die in armoede leven? Voor een kind kun je kiezen, voor armoede niet.” Een andere deelnemer: „Wie zegt dat het geld vervolgens bij die kinderen terechtkomt?”

Het kabinet wil met name met het kindgebonden budget en de huurtoeslag inkomens repareren. Een overgrote meerderheid vindt het niet handig om de armoedebestrijding via de toeslagen te laten lopen. ,,Het huidige systeem motiveert al niet om meer te gaan werken. Vaak loont het niet om meer uren te gaan werken omdat je dan toeslagen misloopt, , zegt een deelnemer. Iemand anders: „Niet-werkenden krijgen meer dan degenen die zich een rotje werken. Dat is echt niet eerlijk.” Weer een ander meent: „Stop met de toeslagen maar regel dit via een belastingverlaging.” Een stemmer vindt het toeslagensysteem ’rondpompen van geld’. „Als je het belastingsysteem versimpelt, kunnen ook weer een hoop instanties verdwijnen. Scheelt ook weer geld.”

Driekwart van de stemmers vindt het erg dat een miljoen Nederlanders straks door de armoedegrens heen gaat. „Zolang er gezinnen zijn die moeten leven van de voedselbank, is het kabinet verplicht hen te helpen. Doe dat dan niet met extra geld, maar leer mensen hoe zij met geld moeten omgaan.” Meerdere respondenten merken op dat ook de leefstijl van veel mensen die in armoede leven aangepakt zou moeten worden. „Geef ze geen geld maar gezonde producten”, stelt een van hen voor.

Een meerderheid vindt dat de koopkracht van de laagste inkomens gerepareerd zou moeten worden met de benzineaccijns. „De middeninkomens zijn weer de klos. Zij zijn degenen die onregelmatig moeten werken en afhankelijk zijn van vervoer met de auto.” Een respondent klaagt: ,,Ik heb een modaal inkomen en val overal buiten.”

De meeste deelnemers hebben niet de illusie dat het kabinet de geplande accijnsverhoging op benzine gaat laten varen. Het kabinet gaat de armoede ook te lijf met de accijns op tabak. Want voor de financiering van het pakket gaat de belasting op shag en sigaretten omhoog. Veel respondenten geloven deze maatregel vooral de laagbetaalden raakt, omdat die vaker roken. „Die mensen komen dan alsnog in de problemen terecht.”

Wel een goed idee vinden de meesten de verhoging van winstbelasting van bedrijven. Een andere maatregel is het vertragen van een geplande belastingverlaging voor de topinkomens boven de 73.000 euro. Dat is slecht nieuws voor de middeninkomens, vindt de meerderheid. Een stemmer vindt dat namelijk geen hoog inkomen, maar een middeninkomen. ,,Straks houd je alleen maar superrijken en armen over.”