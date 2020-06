’Geen vertrouwen in 'links motorblok'’

De VVD van Premier Mark Rutte doet het momenteel veel beter dan de rest van de andere partijen. De partij van Rutte gaat momenteel ’skyhigh’, hij neemt in deze uitzonderlijke crisis de vaderlijke rol en de noodzakelijke verantwoordelijkheid op zich, en dat is wat veel mensen in hem waarderen.

Bij linkse partijen zijn we daar allemaal nog niet zo zeker van. Deze partijen staan open voor het landsbelang, zolang het hun eigenbelang maar niet in de weg staat. Dit alles doet mij altijd weer aan het Sint Nicolaasfeest terugdenken. Veel kinderen hadden lange verlanglijstjes ingeleverd, met mooie cadeaus erop, maar toen het zover was viel het toch altijd weer een beetje tegen.

Maar ze hadden een geluk, ’ze hadden een strenge Minister van Financiën, en dat was vader’, en die had van zijn vader meegekregen, geef nooit twee gulden uit als je er maar één te besteden hebt. Ik vrees dat dit wel gaat gebeuren wanneer we Klavers zogenoemde ’progressieve en linkse motorblok’ krijgen, en dat we het geld ook nog eens aan minder belangrijke dingen gaan uitgeven.

Mario Verhees

Asten