Affaire rond Kaag-docu schreeuwt om sanering van de NPO

Het handjeklap rond de VPRO-documentaire over D66-leider Sigrid Kaag bevestigt alle vooroordelen over de publieke omroep. Linkse politici krijgen op kosten van de belastingbetaler een podium aangeboden van Hilversum, mogen zich inhoudelijk bemoeien met zogenaamd journalistiek onafhankelijk werk en kunnen zelfs meebeslissen over het moment van uitzenden.