Uitslag Stelling: Te veel aandacht voor show

Een deelnemer: „Ik geniet vooral van de manier waarop de Nederlandse omroep dit feest in beeld brengt.” Een andere deelnemer is vooral gecharmeerd van de techniek die er om de acts is heen gebouwd. „De liedjes zijn verder niet om aan te horen. Alleen Israël en Georgië vonden we maar goed.” Een ander positief geluid: „Weer eens wat anders dan geleuter over corona in talkshows.”

Een respondent is minder gecharmeerd: „Wat een opgeklopte toestand. Ooit ging het over muziek, maar nu zijn het bizarre en achterlijke aangeklede idioten die wel geluid voortbrengen maar verder niet kunnen bekoren.”

Ondanks dat het festival van de respondenten niet echt warme belangstelling krijgt, heeft een derde het idee dat het festival meer ’leeft’ omdat het in Nederland is. Het grootste deel van de deelnemers vindt dat Nederland zich er goed mee op de kaart heeft gezet. De meeste stemmers vinden daarbij dat Rotterdam zich met het organiseren van het evenement in de kijker heeft gespeeld.

Een reactie: „Ik vind het pure geldverspilling. Maar nu Rotterdam en Nederland in het nieuws zijn, is het een goede start voor het toerisme en de horeca na corona.” Een ander vindt het ook een goede promotie van wat Nederland allemaal kan op het gebied van televisie. Verder vindt iemand het ’vooral goede reclame voor de zangers zelf’, maar: „De kosten worden vooral gedragen door de Nederlandse belastingbetaler.”

Iets meer dan een vijfde van de deelnemers heeft de halve finales van het liedjesfestijn bekeken. Van de kijkers vindt de hele helft dat het festival een goede indruk heeft gemaakt, de andere helft juist niet. Een echte fan: „Een prachtige show wordt hier gegeven. Het laat de saamhorigheid in Europa zien. Dat mag wat kosten, maar dan heb je drie avonden wat.”

Het festival is met publiek, dat van tevoren is getest op corona. De meeste stemmers vinden het een goede keuze dat er toeschouwers zijn in Rotterdam. Een respondent stoort zich aan de manier waarop het publiek wordt ingezet: „Zonder mondkapjes en zonder afstand. Met inachtneming van de maatregelen had ik het respectvoller gevonden.” Iemand noemt het zien van publiek bij het festival juist ’bevrijdend’.

Ruim een kwart van de stemmers vinden het jammer dat Duncan Laurence niet kan komen spelen, omdat hij besmet is met corona. Respondenten geloven niet dat ’onze’ Jeangu hoog gaat scoren op het festival. Een respondent: „Sneu voor Duncan en jammer dat Ilse geen kans heeft gekregen op een revanche op 2014.” Een andere respondent vindt het jammer dat Jeangu niet meedoet met het liedje van vorig jaar. „Dat was echt veel beter dan dit.”

Volgens de bookmakers gaan Frankrijk, Malta en Zwitserland aan kop. De meesten denken echter dat een ander land er met de hoofdprijs vandoor gaat. Een respondent vindt het jammer dat er al zo veel bekend is van de liedjes. „Nu weet je via de bookmakers eigenlijk al wie er gaat winnen.” Een andere respondent: „Dat stemmen op buurlanden is ontzettend irritant. Maak er gewoon een mooi liedjesfeest van.”