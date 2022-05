Brief 3 ’Belasting op arbeid verlagen’

Niet alleen ons huidige kabinet maar ook alle maar dan ook alle voorgangers hebben zich schuldig gemaakt aan potverteren waardoor belastingen steeds maar weer opnieuw omhoog moeten om alle tekorten aan te zuiveren. Hoe bizar is het dat in dit land de belastingdruk op overwerk zomaar kan oplopen tot 86%. Dat betekent dat je van elke extra verdiende euro 0,14 cent zelf mag houden. Echt een stimulans om meer uren te maken... nee dus!

En dan de EU, deze zelfbenoemde steeds dwingender opleggende regelgever zou niets meer moeten zijn dan een ’inkoop organisatie’ waar de aangesloten leden voordeel uit moeten kunnen halen waardoor het pas echt zinvol is om aangesloten te zijn bij de EU. Het steeds dwingender opleggen van eenzijdige regels en nu het plan om volledig samen te gaan tot één Europa is iets waar inwoners van de aangesloten landen niet gelukkig van worden. Immers elk land heeft zijn eigen identiteit, gebruiken, grondwet en willen die ook behouden en zelf beslissen wat ze wel of niet doen. Daarnaast zorgt de EU er in grote mate ook voor dat onze belastingdruk onnodig hoog is, blijft en ook nog eens blijft oplopen want de EU heeft steeds meer geld nodig. Herkent u het patroon, precies net als de belastingen in ons land. Dat alles bij elkaar opgeteld is er maar een oplossing, de belasting op arbeid moet direct drastisch verlaagd worden, de overheid en de EU moeten beiden financieel snijden in eigen vlees.

M. Bruin, Almere