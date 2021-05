Na debat van donderdag is het tijd om vaart te maken met zoektocht naar nieuw kabinet

Wat begon met een blunder van D66-verkenner Kajsa Ollongren, houdt het Binnenhof nu al weken in een verlammende greep. De ’functie elders’ voor CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt leek aanvankelijk het politieke lot van premier Mark Rutte te bezegelen, maar heeft inmiddels de hele coalitie besmet. Vrijgegeven notulen tonen hoe de ministerraad in het kabinet-Rutte III bezig was met het temperen van tegenmacht.