’Laat leraren van klas wisselen, niet de scholieren’

Het blijkt dat in meer dan de helft van de ruim 600 scholen in Nederland corona-besmettingen zijn geconstateerd. Leerlingen dragen niet allemaal een mondkapje. Leraren daarentegen wel.

Waarom besluiten de besturen van de scholen, onder aanvoering van minister Slob, niet dat de leerlingen in de klas blijven zitten en de leraren van klas wisselen? Dit gebeurde vroeger ook. Of is de klas van een leraar zijn ’heiligdom’ met zijn priegeltjes en geraniums?

Blijven de leerlingen in de klas dan zal het aantal besmettingen dalen is de verwachting volgens mij. Hoeven de scholen ook niet te sluiten.

Dus een dringend oproep aan de schoolbesturen en ministerSlob: „Laat de leerlingen in de klas en laat de leraren van klas wisselen.”

Freerk Wagt, Bolsward