Brief 2 ’Nieuwe verkiezingen beste optie’

Ik moet Wilders helaas groot gelijk geven dat men beter andere bezigheden kan zoeken want alles is al panklaar en tegen de verhoudingen van de verkiezingsuitslagen in. Een formateur is ook al overbodig want eenieder blijft zitten of doet aan zetelroof en de kleine partijen die vertragen met hun hobby’s een vlotte afhandeling van eventuele maatregels. Hier kunnen we de oorlog, ook al niet door foute aanbestedingen, echt niet mee winnen.

Opnieuw verkiezingen is de enige optie zeker nu er weer eens ouwe koeien uit de sloot komen met kilometerheffing, organisatorisch en technisch een kostenpost waar men straks weer geschokt over is en moet worden herzien ten nadele van de belastingbetaler.

Cees Jacobs, Almere

