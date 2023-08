Priktenten worden alweer ingericht...

Na het losbarsten van de pandemie circuleerden er bij het ministerie van VWS zogenaamde ’tabellen’ met de aantallen intensive care-units per ziekenhuis. Volgens een aantal ziekenhuizen klopten die tabellen niet, zo meldde een uitstekend achtergrondartikel in de NRC van vorig jaar mei. Die krant schreef: ’VWS wil koste wat kost vasthouden aan deze tabellen, ook als dat betekent dat er dan straks minder ic-bedden in ziekenhuizen staan, of als uitbreiding van de ic-bedden daardoor vertraging oploopt.’ Ofwel: die ondeugdelijke tabellen werden heilig verklaard, en vervolgens sloot het systeem en deed het er niet toe of er meer ic’s beschikbaar kwamen.