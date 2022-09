’Alleen noodzakelijk zorg in basispakket’

We moeten gezien de alsmaar oplopende zorgkosten ook eens onderscheid gaan maken tussen ’noodzakelijke zorg’ die er echt toe doen en overige zorg waarbij overleven geen rol speelt. We moeten accepteren dat ouder worden nou eenmaal gebreken met zich meebrengt, en dat we niet alles van onze samenleving kunnen vragen, ondanks dure medische technieken voorhanden zijn.

Ook sporten is goed voor lijf en geest, maar ondanks dat zou ieder die een risicovolle sport uitoefent zichzelf daarvoor moeten bijverzekeren. Voor bridgers, schakers, en darters zal dit niet spelen, voor parachutespringers en hanggliders ook niet “want wanneer daarboven iets verkeerd gaat gaan zorgkosten veelal geen rol meer spelen. Maar wel als je motorcrosser, skateboarder of voetballer bent die met regelmaat langdurig in de lappenmand belanden en naar mijn mening hoeft de samenleving daar niet voor op te draaien. Werkgevers zullen daar zeker voorstander van zijn, gezien zij financieel voor hun afwezigheid moeten opdraaien.

Kortom, er zullen op termijn nog harde noten gekraakt moeten worden willen we dit zorgstelsel voor toekomstige generaties betaalbaar houden.

Mario Verhees, Asten