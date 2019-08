Brief 1: ’Taboe rond overbevolking opheffen’

In de media heeft men het kunnen vernemen: vanaf 2050 kan er op grote of althans grotere schaal hongersnood gaan optreden. Simpelweg door het feit dat het land minder gaat opbrengen of gewoon niet meer in staat is de (steeds snellere) bevolkingsgroei op te vangen.

Men wil het oplossen door het terugdringen van de CO2 en stikstof uitstoot, minder vlees gaan eten en de landbouw te gaan ’verduurzamen’. Om de twee meest effectieve punten draait men met al die plannenmakerij als een kat om de hete brij: ontbossing wereldwijd door -desnoods militaire- ingrepen tegengaan en de wereldbevolking laten krimpen door geboortebeperking. De (politiek – religieuze) taboes betreffende die punten moeten verdwijnen, anders blijft het dweilen met de kraan open.

S.P. Boltjes, Lieshout

