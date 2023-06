’Rijden onder invloed zwaarder bestraffen’

Een automobilist met een slok op heeft woensdagavond een lantaarnpaal omvergereden op de rotonde van de Churchilllaan in Purmerend. In het voertuig zaten nog drie personen, waaronder twee kinderen; die zijn door de politie naar huis gebracht.

Laat justitie en de rechterlijke macht nu maar eens zien dat het echt moet zijn afgelopen met dronken/high achter het stuur zitten. Het besturen van een motorvoertuig terwijl de betrokkene een alcoholpeil boven het limiet had en het in gevaar brengen van inzittenden, waaronder twee kinderen, zijn twee ernstige misdrijven die niet kunnen worden afgedaan met een geldboete, een taakstraf(je) of een foei-foeigesprek.

A.E.M. Heeffer