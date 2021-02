’Schaatswedstrijden vormen coronarisico’

Ik weet niet of deze heren de ontwikkelingen dit jaar hebben gevolgd met betrekking tot Covid-19, maar er liggen ruim 2000 patiënten in het ziekenhuis waarvan enkele honderden vechten voor hun leven. Wekelijks worden er tienduizenden mensen positief getest op corona. Er zijn duizenden ondernemers in Nederland die op het randje van faillissement staan omdat hun zaken al tijden gesloten zijn. De horeca ligt al tijden volkomen plat en zo kan ik nog wel even doorgaan. Velen sportactiviteiten zijn stilgelegd. We hebben te maken met één avondklok die waarschijnlijk verlengd kan worden. Omdat het nu dan ineens winter is geworden en het stevig gaat vriezen moet er toestemming komen om een NK natuurijs te mogen organiseren en mogelijk een Elfstedentocht. Ja, maar zonder publiek zeggen zij dan. Ik denk dat dit niet gaat lukken. Kijk naar de demonstraties de laatste tijd, kijk naar de eigenwijze Nederlanders die er toch met z’n allen op uit trekken.

Hans Schoenmaker, Purmerend