’Referendum moet terug’

De linkse elite heeft het referendum de nek omgedraaid. Dat is bewust gebeurd. Volk monddood. We mogen nu elke vier jaar (absurd lange tijd) ons ongenoegen uiten via verkiezingen. De burger moet op elk gewenst tijdstip (nu) zijn stem kunnen laten horen. Alleen met een referendum kunnen wij een ’groene heilstaat’, die ons kapitalen gaat kosten, afwenden.

J. Quaedvlieg