De Kwestie: ’Een wereld zonder wapens bestaat niet, we moeten voldoende voorraad hebben’

,,Ik zie geen probleem in het investeren van pensioenfondsen in de wapenindustrie’’, vindt Fred Schuit. ,,Als de pensioenfondsen het niet zouden doen, doen anderen het wel en vloeit de winst in de zakken waar toch al genoeg in zit. Het is een utopie om te denken dat als er door de pensioenfondsen niet wordt geïnvesteerd in de wapenindustrie dat oorlogen dan stoppen.’’ Brugmans gaat zelfs een stapje verder. ,,Mijn Pensioenfonds investeert voornamelijk in zogenaamde groene ideeën, dat is zorgelijk. Veel liever zie ik investeringen in de defensieindustrie, ik ben het eens met De Kruif dat we ook hier aandacht voor moeten hebben!’’

Niet verkeerd

Ook Scooz63 vindt de investering noodzakelijk. ,,Zolang de mensheid bestaat, bestaan er ook wapens. Om een conflict of oorlog te kunnen stoppen of te beëindigen zijn er nu eenmaal wapens nodig. Nodig om de partijen aan de tafel te krijgen. Het is daarom ook niet verkeerd om in wapens te investeren.’’ En dat is precies hoe Kwegdan3178 er ook over denkt. ,,Ik ben het eens met de heer De Kruif die stelt dat de wapenindustrie hard nodig is voor ieders veiligheid. Laat de wapenindustrie en het defensieapparaat maar floreren. Met praten alleen hou je de veiligheid voor iedereen nu eenmaal niet gegarandeerd.’’

The Villain is ervan overtuigd dat een wereld zonder wapens en oorlog niet bestaat. ,,We moeten voldoende voorraad hebben, die ook up-to-date gehouden moet worden. Met de oorlog in Oekraïne is belastinggeld alleen niet genoeg, daarom moeten bijvoorbeeld pensioenfondsen ook een duit in het zakje doen. De winst die hieruit behaald wordt, vloeit weer terug in de pensioenpot. Met een moreel kompas kan je je niet verdedigen.’’

Het is niet fout om te investeren in de wapenindustrie, vindt Ernst4. ,,Er zijn wel 'foute' wapens, daarin moet je niet inversteren. Clusterbommen, chemische wapens, sommige landmijnen, allen bedoeld om zoveel mogelijk mensen te doden. Maar wapens om je mee te verdedigen moet je helaas hebben.’’

Zo realistisch is Michael_K ook. ,,Niet weglopen van de realiteit, investeren in verdedigende middelen en gebruiksgoederen is van essentieel belang. Kijk om je heen in deze wereld. Zonder dat je het wil word je geannexeerd dan wil je jezelf, je dierbaren en anderen toch beschermen en daar iets aan willen doen! Dus ja, investeren en vooral maken en trainen met deze middelen.’’

Ongemakkelijke discussie

Nico niemand vindt investering in de wapenindustrie helemaal niet nodig, maar juist overbodig. ,,Je kan het niet eten of drinken. Er kan niet in gewoond worden en je kan je er niet in verplaatsen. Wat moet je in hemelsnaam met wapens. Je buurman laten zien hoe mooi het is? Dit is eigenlijk een hele ongemakkelijke discussie, er zijn mensen die in mensonterende omstandigheden leven, en niet alleen in andere landen, ook hier in Nederland zijn we vervallen tot de middeleeuwen wat betreft de zorg om onze bewoners. En dan willen we weer een wapenwedloop opstarten? Zet de kemphanen met messen om hun enkels in een kooi en laat ze het samen uit vechten.’’

SaarWijMo loopt ook niet warm voor investeren in de wapenindustrie. ,,Wie investeert in een industrie wil graag zijn/haar investering omgezet zien in winst anders is de investering niet lucratief. Dat betekent dat het product op de markt komt en wie garandeert dan dat het niet in handen van dictators komt? Juist: niemand! En pensioenfondsen zijn er niet om oorlogswerktuig te financieren.’’

Geenblijlezer wordt helemaal niet blij bij de gedachte aan wapens. ,,Investeren in wapens? En dan? Een nieuwe wapenwedloop? Eén bom zou meer dan genoeg kunnen zijn, maar haten we onze medemens zó erg?’’