’Strandgangers asociaal noemen gaat te ver’

Ik wilde er zaterdag even heerlijk tussenuit, het hoofd in het zonnetje even leegmaken van het Coronavirus. Ik wilde mijn achternaam graag eer aandoen op de tweede dag van de lente. Met de auto onderweg, voldoende afstand van mijn medemens gehouden. Zo ook op het strand, juist daar was enorm veel ruimte i.p.v. in het park of de stad. Met een tussenruimte van minimaal 30 meter voelde ik mij op mijn gemak. Zo ook bij de visboer op de boulevard waarbij men minimaal twee meter afstand van een ander hield. Iedereen was begripvol.

Nu hoor ik dat ik asociaal was om naar het strand te gaan. Is de burgemeester of de minister daar zelf geweest om te zien hoe de situatie op het strand was? Ik denk het niet. Om nu als een crimineel te worden weggezet gaat mij echt te ver en ik denk dat ik voor velen spreek die op het strand zijn geweest.

Gisteren zag ik beelden van een school-examen met enorm veel jonge mensen op een klein oppervlak. Daar heb ik tot mijn verbazing niemand over gehoord.

J.van Lente te Heemskerk