’Nederland steunt terecht Frankrijk’

Nederland, vaak de braafste van de klas, kijkt terecht naar het NAVO-verdrag waarin is vastgelegd dat een aanval op één een aanval op ons allen is. Maar in de internationale diplomatie geldt dan ook vaak: voor wat, hoort wat. Het is dan ook cynisch om in de laatste regel van het interview in De Telegraaf te moeten lezen dat deze ambassadeur de KLM zo’n geweldig bedrijf vindt.

Ook met de KLM hebben we de Fransen al geholpen; KLM was al jaren een winstgevende organisatie en wordt door de Fransen steeds verder uitgekleed. Ook nu wordt de KLM volop gesteund met belastinggeld terwijl AirFrance het bedrijf nog verder leegtrekt. Een sterfhuisconstructie lijkt in de maak. En dat terwijl we weten dat AirFrance al decennia verlies maakt en de vakbonden niet bereid zijn om consessies te doen om het bedrijf op eigen kracht winstgevend te maken. Winstgevende delen overhevelen naar Frankrijk gaat niet werken omdat de arbeidsvoorwaarden en improductiviteit aldaar deze onderdelen al snel tot verliesgevende onderdelen zal omturnen.

Wellicht moet deze ambassadeur, als hij zijn land goed wil dienen, zijn president in het oor fluisteren dat de acties van AirFrance nu moeten stoppen, KLM in tact laten en de melkkoe laten worden van AirFrance.

Krijn ten Hove, Etten-Leur