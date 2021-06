’Huizenkopers komen later bedrogen uit’

Premium Financieel

ABN Amro: investeren in huurwoningen minder aantrekkelijk

Huurwoningen zijn voor het eerst sinds 2014 minder waard geworden, meldt ABN Amro. Volgens de bank is de waarde van huurwoningen in het eerste kwartaal met 1,2% afgenomen ten opzichte van een kwartaal eerder, met name door de overheidsmaatregelen tegen beleggers.