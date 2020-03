’Vogels kijken als afleiding’

Op dit moment zie ik al drie eieren bij een slechtvalknest en twee eieren bij de bosuilsnest. Over een paar dagen komen er de kleintjes, heel fascinerend. Verder kunt u kijken naar de kerkuil-, steenuil-, koolmees-, kauw-, lepelaar-, merel-, ooievaar- en zeearendnesten. De vogels krijgen zo te zien geen last van coronavirus, gelukkig maar. ’Elk nadeel heeft zijn voordeel’, zei wijlen Johan Cruijff. Hopelijk houden we hierna meer van de vogels en de natuur.

Danny Lim, Wassenaar