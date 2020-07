Door de plotselinge toename van het aantal coronabesmettingen in populaire vakantielanden, slaat bij veel Nederlandse toeristen de twijfel toe of het nog wel verstandig is om op vakantie te gaan. Je loopt immers het risico dat je op je vakantiebestemming ernstig in je vrijheden wordt beknot, of dat je bij thuiskomst uit voorzorg twee weken in quarantaine moet.