’Ook CDA liet Omtzigt vallen’

Woorden als vertrouwen gekoppeld aan de formatie vallen. Wie denken ze daarmee voor de gek te houden? Omtzigt is gepasseerd voor het partijvoorzitterschap ten faveure van ene Hoekstra. Er zat overigens al een luchtje aan de voorafgaande interne verkiezingen. Omtzigt moest in de campagne vooral Uitzigt. De zoveelste rituele dans in honger naar de macht.

A. Kramer