Uitslag Stelling: ’Thuis wordt ook kantoor’

Velen zijn blij met het advies van Rutte en zien grote voordelen voor zichzelf en anderen. „Van mij mag het blijvend zijn, het scheelt enorm in files en lange reistijden”, deelt een voorstander gretig mee. Toch maken sommigen wel een voorbehoud, zoals: „Het zal en moet ook maatwerk worden. Het bedrijf moet het goed begeleiden.” Dat betekent dat werknemers zich prettig moeten voelen in het thuiskantoor, of zoals een kritische respondent het stelt: „Vooral uitvoerend werk zal goed thuis kunnen worden gedaan, maar er gelden dan wel voorwaarden, zoals een rustige omgeving en goede uitrusting zoals computerapparatuur, een bureau-stoel en snel internet.” En, voor 61 procent, hoort een thuiswerkvergoeding ook daarbij.

Een ervaringsdeskundige die al lang vanuit huis werkt, zou niet anders meer willen: „Ik heb al 7 jaar geleden m’n kantoor opgezegd en werk sindsdien thuis. Ik vind het heerlijk. Werk en privé lopen nu weliswaar door elkaar heen, net als 'werk'dagen en weekeinden, maar dat kan me niet deren. Ik vind het prima zo en werk lekkerder en dankzij de flexibiliteit ook beter.”

Toch wordt volledig thuiswerken door velen weer niet aangeraden. Zo schrijft één van hen: „Werkgevers waren er huiverig voor, inmiddels hebben ze gemerkt dat dit prima kan werken. Fulltime daartegen is niet goed. Interactie met je collega’s, binding met het bedrijf, het met elkaar sparren en in tijden van stress en grote werkdruk is het risico op een burn-out met thuiswerken groter.” En digitaal contact met collega’s is toch anders dan ’face-to-face’, stelt een deelnemer: „Na ruim een half jaar, heb ik nog steeds een groot deel van mijn collega’s bij een nieuwe opdrachtgever niet ontmoet. Deze week gaan we met z'n allen ergens lunchen. Eindelijk. Via Zoom of Teams heb je het alleen maar over werk. Je logt in en je logt weer uit. Soms blijven een paar collega’s even ’hangen’ om nog iets te bespreken, maar de rest is weg. Bij overleg op locatie, blijf je toch vaak even met die ene collega praten van wie je weet dat haar vader ziek is of dat hij met een opleiding bezig is. Het simpele "hé, hoe is het met je?", ontbreekt nu.”

Ruim een kwart van de deelnemers vindt het thuiskantoor helemaal niks. Zij beweren dat de thuissituatie tot spanningen leidt met andere huisgenoten. „Ik spreek veel mensen om mij heen en ik hoor dat er veel irritatie in huishoudens is en dat dat leidt tot minder productiviteit. Dat leidt weer tot ruzie en leed. Werk is werk en privé is privé.” En een andere tegenstander neemt aan dat thuiswerken de ondergang wordt van veel bedrijven. „Geen binding meer met bedrijf en collega’s. Desinteresse in het werk zal volgen en ook de geestelijke gezondheid zal eronder leiden, want je hoort nergens meer bij.”

De meesten denken overigens dat ondanks de oproep van Rutte om zoveel mogelijk thuis te werken velen toch naar kantoor zullen gaan, al dan niet onder druk van de werkgever. Daaronder zullen waarschijnlijk ook alleenstaanden zijn, die door thuiswerken de sociale contacten op kantoor vaak missen.