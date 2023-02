Premium Het beste van De Telegraaf

De Kwestie: pas op plaats voor warmtepomp 'De warmtepomp is een vrijheidspomp'

— „De warmtepomp helpt ons uitstekend de winter door en heeft tal van voordelen: voor het klimaat, voor onze onafhankelijkheid en voor een betaalbare energierekening”, zegt Olof van der Gaag, voorzitter van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie.

De warmtepomp is een vreedzaam anti-tankwapen voor Nederlandse huishoudens: exit Russisch gas, exit miljarden euro’s voor de oorlogskas en tanks van Poetin. Met een warmtepomp heb je minder zorgen over je energierekening. De warmtepomp haalt warmte uit de lucht of de bodem en die energie hoef je niet te betalen. De investering verdient zich binnen enkele jaren terug en de overheid ondersteunt dit ruimhartig: met 30% subsidie voor iedereen en renteloze leningen voor mensen met een laag inkomen.