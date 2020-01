’Opvoeden ging vroeger wel anders’

Toen we ’sleutelkinderen’ gingen krijgen, werden ouders onverschillig en slap en verwende men hun kroost om zelf maar rust te krijgen na een zware werkweek.

Toen ik op mijn 13e een complete serie boeken van Old Shatterhand ruilde tegen een luchtdrukpistool pakte mijn vader deze van mij af en sloeg deze stuk met een hamer, waar ik verplicht naar moest kijken. Dit is verantwoordelijk zijn en optreden tegen verkeerde normen en waarden. Ook toen ik voor Moederdag een lippenstift weghaalde om deze mijn moeder cadeau te doen, vroeg men mij hoe ik deze betaald had. Ik kon geen antwoord geven en bekende de diefstal. Ik moest de lippenstift terugbrengen en sorry voor de diefstal zeggen. Dit was opvoeden.

Ik heb hier van geleerd en zulke streken nooit meer uitgehaald. Deze dingen mis ik nu in de opvoeding. Gelukkig ging het niet bij iedereen fout maar vaak wel bij diegenen waar overdag geen ouder thuis was omdat beide ouders werkten. Dus ja, gebrek aan normen, waarden en fatsoen bij kinderen wordt voor 90% veroorzaakt door de ouders.

H.P.F. van de Velden

Cornelissen