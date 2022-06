’Voortrekken statushouders fout’

De Tweede Kamer toont zich verdeeld over dit plan. Ook dat is een schande, want in onze democratie zou het gewoon vanzelfsprekend moeten zijn dat iedere groep, statushouders incluis, gelijk behandeld wordt. Alle VN-verdragen hameren daar ook op. Maar onze overheid kletst zich een slag in de rondte over het voortrekken van één van die groepen. Laatste schande vormen de gemeenten, die de Rijksoverheid niet terugfluiten bij het achterstellen van de eigen burger. Ze zouden kunnen weigeren om daaraan mee te werken, maar aarzelen. Ze komen niet voor hun eigen burgers op. En dan zijn ze nog verbaasd dat de burger de politiek de rug toekeert.

L. Verburg, Geertruidenberg