Uitslag Stelling: ’Geen krimp van Schiphol’

Echter voor komende winter mag staatssecretaris Harbers het aantal vliegbewegingen nog niet verminderen. De rechter haalde een streep door deze plannen in een zaak aangespannen door onder andere KLM. Een stemmer reageert: ,,Logisch dat KLM de staat voor de rechter sleept. Schiphol gaat klakkeloos mee in het verhaal van de overheid en er is nul overleg geweest met de luchtvaartmaatschappijen.”

Maar het zou kunnen dat de Staat later wel gelijk gaat krijgen en het aantal vliegbewegingen terugbrengt van 500.000 naar 440.000 starts en landingen.

De meeste stemmers zijn het sowieso oneens met het kabinet, dat het aantal vliegbewegingen op Schiphol wil terugdringen. Een respondent die blij is dat KLM gelijk heeft gekregen: ,,En nu maar hopen dat de plannen ook stuiten op onwil uit Brussel. Dan is die EU toch nog ergens goed voor.”

Iets meer dan de helft van de respondenten vindt ook dat Schiphol geen privéjets moet weren van de luchthaven. Een van hen meent: ,,Mensen die het voor het zeggen hebben, vliegen nu eenmaal privé en zouden dus niet meer deze kant op kunnen komen.” Een uitbreiding met een tweede Kaagbaan kan ook rekenen op steun van een krappe meerderheid van de stemmers. Een van de vele stemmers die vindt dat Lelystad open zou moeten: ,,Laat Schiphol open voor vrachtverkeer en laat vakantievluchten via Lelystad lopen.”

Nachtsluiting van de luchthaven vindt het gros van de deelnemers een slecht plan. Een stemmer stelt: ,,Minder capaciteit voor de gewone burger om vakantievluchten te nemen, die dan duurder worden. Ik vind het niet kunnen.” Een minderheid gelooft dat de negatieve effecten hiervan door een goede planning opgeheven kunnen worden. ,,Als je goed plant, dan kunnen meer vluchten overdag. Dus waarom zou je dan inkrimpen?”, klinkt het.

Driekwart van de stemmers vindt dat Schiphol met de plannen de bedrijven op de luchthaven in de steek laat. Driekwart gelooft ook dat er grote gevolgen zouden kunnen zijn voor de werkgelegenheid. Een criticus voorspelt: ,,Je laat reizigers in de steek, drijft luchtvaartmaatschappijen naar andere luchthavens en de werkgelegenheid zal een flinke tik krijgen. En wat doe je als vluchten zijn vertraagd? Blijf je dan rondjes vliegen tot het zes uur in de ochtend is?”

Slechts een vijfde van de respondenten gelooft in een positief effect in de vorm van ruimte op het stikstofdossier. Een respondent doet een ander voorstel: ,,Gooi Tata Steel dicht, dat zal een heleboel stikstofuitstoot schelen.” Een ander stemmer is wel voor: ,,Vliegen is luxe en stoot veel stikstof uit. De voedselvoorziening door de boeren is bittere noodzaak.”

Een ander positief effect van minder vluchten zou minder geluidsoverlast zijn. Toch hechten de meesten weinig belang hieraan. ,,Schiphol was er eerder dan al die omwonenden. Zij hebben gekozen om op deze plek te gaan wonen”, klinkt het.Een andere stemmer: ,,Die geluidsoverlast is er altijd geweest. De omliggende gemeenten blijven alleen maar woningbouwprojectent ontwikkelen. Dus je krijgt meer klachten over overlast.” Driekwart gelooft wel dat door een krimp van Schiphol de concurrentiepositie van ons land slechter zal worden. Een stemmer zegt: ,,Schiphol krimpen heeft wereldwijd geen enkel effect voor de uitstoot van broeikas- of wat voor gassen dan ook. Het heeft wel effect op onze wereldwijde concurrentiepositie.”