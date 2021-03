’Relatie Kaag met Arabische wereld benutten’

Met haar goede prestatie, reputatie en relatie in de Arabische wereld moet zij kunnen praten met Marokko, Tunesië en Algerije over het terugnemen van criminele onderdanen en uitgeprocedeerde gelukzoekers. Ook belangrijk is het afschaffen van verplichte dubbele nationaliteit. Laat zien dat je meer kan dan de gefaalde Ankie Broekers-Knol (VVD), alvast gefeliciteerd.

Danny Lim,

Wassenaar