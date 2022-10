’Echte probleem is het verplichte pensioenfonds’

Premium Binnenland

Rusland hamstert in het Westen microchips voor zijn wapenindustrie

De FIOD onderzoekt of de 55-jarige Nederlander die is aangehouden voor de levering van microchips aan Rusland, deel uitmaakte van een organisatie of dat hij alleen handelde. Rusland smacht naar microchips voor de wapenindustrie en het hamsteren daarvan is stevig in handen van de georganiseerde misda...