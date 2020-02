Op 19 april 1980 zong zangeres Maggie MacNeal in het Haagse Congresgebouw het nummer Amsterdam tijdens het Eurovisie Songfestival. Ze zong het loflied op onze hoofdstad geheel in het Nederlands en haalde er de vijfde plaats mee. Het refrein wordt nog steeds door menigeen meegezongen: ’In Amsterdam, Amsterdam. Is van alles aan de gang. Amsterdam, Amsterdam. De stad waar alles kan.’