’Regulier onderwijs toegankelijker maken voor autisten’

Ook mijn dochter is een autist en heeft zich door het MBO moeten vechten. Tot 4-MBO, daar werd ze pertinent geweigerd omdat ze het niet aan zou kunnen. Vreemd, ze is geslaagd met hoge cijfers en lovende kritieken op haar stages. Ja, we hebben haar vaak moeten begeleiden in het kunnen accepteren van plotselinge wendingen in haar stages en leeroverzichten tijdens proefwerkweek en examens. Maar ze kon het wel en met gemak. Wie kan het nu niet? De autist of de scholen en begeleiders?

Lea Grootendorst