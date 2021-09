Nalatenschap geallieerden staat op het spel

Premium Binnenland

Zorgen over veiligheid Tweede Kamergebouw na dakprotest Greenpeace: ’Bizar dat dit kan’

„Als er Greenpeace-activisten het dak op kunnen klimmen, kunnen terroristen dat ook”, zegt Martin Bosma, PVV-Kamerlid en tevens lid van het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer, over de demonstratie van de milieuorganisatie dinsdagochtend op het dak van het parlement in Den Haag. In de Tweede Kamer...