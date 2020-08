’Rellen te wijten aan kabinetsbeleid’

Vanaf het begin heeft men verzuimd om immigranten bij te brengen dat zij de taal moesten leren en spreken en zich dienden te houden aan onze Nederlandse normen en waarden; men ging theedrinken en liet zich met een kluitje het riet insturen.

Onze overheid vond het allemaal lastig en ging tot verbazing van veel Nederlanders over tot het vertalen van alle overheidsmaatregelen in het Turks, Marokkaans, etc. Door deze acties werd de noodzaak om onze taal te leren niet ingezien en er zijn nooit sancties tegenover gezet. Daardoor is het nu mogelijk dat mensen die hier al meer dan 20 à 30 jaar wonen, nog steeds geen Nederlands spreken; hun kinderen worden derhalve ’opgevoed’ in een andere taal, waardoor zij vaak te maken hebben met een taalachterstand.

Mensen die hiertegen ageerden werden en worden, vooral door linkse partijen beschuldigd van discriminatie. Helaas plukken we nu de wrange vruchten van dit beleid.

Mw. M.C.J. de Laat