Uitslag stelling: ’Raamprostitutie hoort er bij’

De vier scenario’s variëren van gordijnen voor de ramen tegen ’inkijk’, het verplaatsen van de bordelen, het sluiten van alle ramen, tot de oprichting van een hotel waar prostituees veilig hun werk kunnen doen. Velen wijzen alle ideeën af. Veruit de meesten vinden ook dat prostitutie echt bij het Wallengebied hoort. ,,Als je dit sekscircus sluit, dan verplaatst het zich naar tippelzones op plekken waar de vrouwen helemaal niet meer veilig zijn”, denkt één van hen.

Om die reden vinden enkele deelnemers het idee van het prostitutiehotel wel een goed alternatief. Aan de andere kant vindt ook iemand dat de gemeente een rare rol krijgt als die dat hotel gaat uitbaten. ,,De gemeente als pooier, dat moet niet gekker worden.” Een ander noemt het verplaatsen weer een raar idee. ,,De prostitutie zit er al sinds jaar en dag. Je gaat het Rijksmuseum toch ook niet verplaatsen?”

Bijna driekwart van de respondenten denkt ook niet dat de sekswerkers zelf deze scenario’s zullen zien zitten. Bijna iedereen vindt dat raamprostitutie nog wel kan.

Toch zijn er ook respondenten met een tegenovergestelde mening; zij vinden dat prostitutie uitgebannen zou moeten worden. ,,Vrouwen worden uitgebuit en dat op een legale wijze. Prima als toeristen wegblijven die daar alleen maar voor komen.”

De Wallen moeten volgens de gemeente veranderen, omdat ze criminaliteit en andere illegale activiteiten aantrekken. De meesten denken niet dat dat gaat veranderen als de prostitutie wordt beperkt. Één van hen: ,,De prostitutie weghalen, dat wordt niks. Daarmee verplaats je het probleem slechts.”

Een ander ziet heel andere problemen. ,,Halsema zou zich beter druk kunnen maken over de enorme criminaliteit die de vele, over heel Amsterdam verspreide coffeeshops met zich meebrengen.”

Een van de respondenten haalt voorbeelden aan uit andere steden, waar de hoerenbuurten zijn gesloten, zoals in Rotterdam op Katendrecht. ,,De criminaliteit is daar gebleven, net als op het Zandpad in Utrecht. Daar is weer de discussie gaande om een nieuwe hoerenbuurt te openen, om er toch meer zicht op te krijgen.”

Er ligt ook een plan om toegangspoortjes aan te brengen in het Wallengebied, zodat de sekswerkers ook nog iets overhouden aan de vele toeristische pottenkijkers. Dat vindt twee derde van de respondenten geen goed idee. Velen vinden dat ter bestrijding van het massatoerisme in de hoofdstad, niet moet worden gekeken naar de prostitutie op de Wallen, maar juist naar de wildgroei aan vakantieverhuur via Airbnb en aanverwanten.

Twee derde van de respondenten denkt dat toeristen ook zullen wegblijven uit Amsterdam als de prostitutie er wordt beperkt.

Meer dan de helft gelooft ook dat het niet goed zou zijn voor de hoofdstad als er minder prostitutie zou zijn. ,,De gemeente Amsterdam is heel hard bezig de stad toeristenvrij te maken. Dat komt neer op een grote omzetdaling voor de ondernemers en dat is slecht voor de werkgelegenheid.”