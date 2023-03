Premium Het beste van De Telegraaf

Flirten met geweld is links privilege

Door Nausicaa Marbe Kopieer naar clipboard

Wat is het toch heerlijk om in Nederland te wonen, waar burgers een verblijf in de gevangenis als hobby kunnen beleven. Er zijn landen waarin mensen hun leven zouden geven om hun kinderen, ouders en andere dierbaren uit het martelcachot van een gruwelregime te halen. Hier zien klimaatactivisten een gevangenisstraf als kroon op hun cv. Daarvoor moeten ze eerst geweld of andere illegale acties plegen, maar dat geeft niet als jij voor het Goede strijdt. De term bakfiets, symbool van linksgroene randstedelijk geprivilegieerden, krijgt ineens een nieuwe betekenis.